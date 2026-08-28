Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümeti tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aktörler ve senaryolar değişse de iyiyle kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz.

Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji, sadece komşularının huzuruna kastetmiyor, insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.

Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini, maalesef siviller ödemek zorunda kaldı.

Müslümanlar olarak, biz güçlü olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.

Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş Ümmet-i Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.

Müslümanlar olarak birbirimize inanarak omuz omuza, yürek yüreğe istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir.

İttifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.

İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti, komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor."