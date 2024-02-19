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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: DSÖ'nün Nasır Hastanesinden hastaları tahliye çabaları sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesindeki hastaların nakledilmesi için tahliye çabalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Mustafa M. M. Haboush, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: DSÖ'nün Nasır Hastanesinden hastaları tahliye çabaları sürüyor

Gazze

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, hastaneyi askeri kışlaya çevirmeyi sürdürerek, hastaların ve sağlık ekiplerinin hayatını tehlikeye attığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hastanedeki 25 sağlık personeli ve 136 hasta hala, elektrik, su, yiyecek ve tedavi imkanlarından yoksun. Dünya Sağlık Örgütü'nün kalan hastaların diğer hastanelere tahliye çabaları sürüyor." denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in hastaneye tıbbi ve insani yardımların girişini hala engellemekte olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra cumartesi günü, "İşgalci İsrail, Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakarak, askeri kışlaya dönüştürdü." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin hastanede çalışan 70 sağlık personelini alıkoyduğunu belirtmişti.

İsrail askerlerinin yoğun bakım doktorunu alıkoyduğunu ve hastanede kritik vakaları takip edecek doktorun da kalmadığını vurgulayan Kudra, "İsrail işgal güçleri, sedyede hareket edemeyen onlarca hastayı alıkoydu. Hastalar askeri sedyelerle kamyonlara bindirilip bilinmeyen bir yere götürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesi yoğun bakımında ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.

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