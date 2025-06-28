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Yaşam, insana dair

Düzceli üniversite öğrencisi, Filistinlilerin acılarını ve umutlarını tuvaline taşıyor

Düzce'de yaşayan üniversitesi öğrencisi Betül Kara, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşanan acıları, direnişi ve umudu tuvaline yansıtıyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Düzceli üniversite öğrencisi, Filistinlilerin acılarını ve umutlarını tuvaline taşıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce Ömer Seyfettin Kız İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra çocukluk hayali resim sanatının peşinden giderek 2023'te Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünü kazanan 22 yaşındaki Kara, karakalem, akrilik, yağlı boya, yağlı pastel, kömür kalem ve sulu boya tekniğiyle yaptığı doğa ve portre çalışmalarının yanı sıra üniversitenin sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES programı desteğiyle, Düzce Üniversitesi İyiliğin Geleceği Topluluğu tarafından yürütülen "Mazlum Coğrafyalarda İnsan Hakları: Farkındalık ve Empati Projesi" kapsamında tuvalinin başına geçen Kara, İsrail'in çoğu çocuk ve kadın on binlerce insanı öldürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan acıları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki zorlukları, direnişi ve umudu resimlerinde işliyor.

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Proje çerçevesinde Filistin halkı için hazırladığı eserleriyle geçen ay düzenlenen Düzce Üniversitesi Festivali'nde ilk kişisel sergisini açan Kara, AA muhabirine, resim tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Kara, ilkokul 4. sınıftayken girdiği yarışmalarda aldığı ödüllerle sanata ilgisinin arttığını, ortaokulda karakalem teknikleri üzerine araştırmalar yaptığını dile getirerek, lise yıllarında ise derslerinden arta kalan zamanlarda karakalem çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

"Direnişi, umudu ve çocukların gözlerindeki acıyı resmettim"

Kovid-19 döneminde akrilik tekniğiyle tanıştığını belirten Kara, üniversiteyi kazandıktan sonra da yağlı boya, sulu boya, yağlı pastel, kömür kalem gibi farklı teknikleri çalışmalarına kattığını kaydetti.

Kara, yaklaşık bir yıldır kendini "Mazlum Coğrafyalarda İnsan Hakları: Farkındalık ve Empati Projesi"ne adadığını dile getirdi.

İsrail'in Filistin halkına yaptığı çok büyük zulüm yaptığına değinen Kara, "Soykırım var. Ben buna sessiz kalmak istemedim. Kendi yeteneğim ve sanatımla oradaki bebeklerin, çocukların, masum insanların sesi olmak istedim ve bir sulu boya serisi oluşturdum. Orada yaşanan direnişi, umudu ve çocukların gözlerindeki acıyı resmettim." diye konuştu.

Kara, çalışmalarında aynı zamanda farklı coğrafyalarda yükselen dayanışma seslerini de resimlerime yansıttığına dikkati çekti.

Bu yıl sadece suluboya üzerine Gazze ve Filistin'i anlatan çalışmalar yaptığını belirten Kara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje için yaptığım eserler, Düzce Üniversitesi Festivali'nde ilk kişisel sergimde sergilendi. Hocalarım da çok beğendi resimlerimi. Farklı tekniklerde denemeler yapmayı çok seviyorum. Bundan sonra toz pastel üzerine de çalışmak istiyorum. Çocukluğumdan bu yana takriben 300 resim yapmışımdır."

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