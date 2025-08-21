Dolar
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere 25 Ağustos'ta olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Hussien Elkabany, Gülşen Topçu  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Suudi Arabistan

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in saldırılarını ve Gazze'yi işgal planlarını görüşmek için acilen toplanacağı kaydedildi.

Toplantıda, İsrail'in "Gazze'yi işgal etme, soykırım, abluka, aç bırakma ve zorla göç ettirme" suçlarına karşı alınacak ortak tavrın değerlendirileceği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
