İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararına tepki büyüyor
İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onayına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Londra
İngiltere, Kanada ve AB'nin de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak açıklama yaptı.
- Guterres, İsrail'e Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan yerleşim planını durdurma çağrısını yineledi
- İsrail'in "E1" yerleşim planını ilerletme kararına dünyadan tepkiler
- AB'den, İsrailli Bakan'ın duyurduğu "E1" yerleşim planını ilerletme kararına tepki
- 31 İslam ülkesinin dışişleri bakanları ile İİT ve KİK'ten İsrail'e karşı ortak açıklama
- İsrail'in "E1 yerleşim projesiyle" Filistinli bedevileri yeni bir "Nekbe" bekliyor
- İsrail, "en tehlikeli" olarak nitelenen "E1 yerleşim projesiyle" Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı amaçlıyor
Açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"İsrail'in tek taraflı eylemleri, güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalıyor"
İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bu planın herhangi bir Filistin devletini bölerek ve Filistinlilerin Kudüs'e erişimini kısıtlayarak iki devletli çözümü imkansız hale getireceği sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu İsrail halkına hiçbir fayda sağlamayacak. Aksine güvenliğin altını oyma riski taşıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırarak daha fazla şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor. İsrail hükümetinin E1 planının daha ileri gitmesini engellemek için hala bir fırsatı var. Onları bu planı acilen geri çekmeye teşvik ediyoruz. İsrail hükümetinin tek taraflı eylemleri, Orta Doğu'da güvenlik ve refaha yönelik ortak arzumuzu baltalamaktadır. İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda yerleşim inşaatlarını durdurmalı ve Filistin yönetiminin mali kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmalı."
Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza attı.
İngiltere, İsrailli büyükelçiyi bakanlığa çağırdı
İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tzipi Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararına cevaben çağrıldı." ifadesi kullanıldı.
İngiltere ve 21 uluslararası ortağı bu kararı en güçlü ifadelerle kınadığı hatırlatılan açıklamada, "Uygulanması halinde, bu yerleşim planları uluslararası hukukun açık ihlali olacak ve gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli bir çözümü ciddi şekilde baltalayacak." ifadesine yer verildi.
İskoçya
İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze'deki eylemleri soykırım anlamına gelmektedir ve Gazze şehrinin karadan işgali bunu daha da şiddetlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın Gazze'deki durumu görmezden gelemeyeceğini belirten Swinney, "Bunu durdurmak için ciddi ve acil eyleme ihtiyacımız var. İngiliz hükümeti parlamentoyu geri çağırmalı, İsrail'e yaptırım uygulamalı ve tüm silah satışlarını derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.
Hindistan
Hindistan'da muhalefetteki parti Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) İletişim Başkanı Jairam Ramesh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze kentini işgal kararına tepki gösterdi.
İsrail'in Gazze'yi "ele geçirmek için saldırılara başladığını" ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını genişletme planını duyurduğunu belirten Ramesh, şunları kaydetti:
"Hindistan Ulusal Kongresi, bu iki eylemi de kınıyor. Ayrıca (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi hükümetinin İsrail'in kabul edilemez eylemlerine tamamen sessiz kalmasına şiddetle karşı çıkıyor."
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki halka yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, bağımsız devlet kurma çabalarının engellenmesi ve işgal altındaki Kudüs çevresinde yerleşim genişletme politikaları şiddetle kınandı.
İsrail’in uygulamalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına ciddi ihlaller oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail’in tehlikeli planlarının bölge güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İsrail’in eylemleri sert bir dille kınanırken, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgesel istikrarın sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.
Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"
Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.
Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.
"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.