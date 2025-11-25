Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin: İsrail 2 yılda 33 bin kadın ve kız çocuğunu öldürdü

Filistin, modern dünyada kadınlara yönelik en ağır ayrımcılık ve baskı biçimlerini oluşturan İsrail şiddeti neticesinde son 2 yılda Filistin topraklarında 33 bin kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
Filistin: İsrail 2 yılda 33 bin kadın ve kız çocuğunu öldürdü Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapıldı.

"Filistinli kadınlar ve kız çocukları bugün modern dünyadaki en ağır şiddet, ayrımcılık, işkence ve zulüm biçimlerinden biriyle karşı karşıyadır." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail şiddeti sonucu son 2 yılda yaklaşık 33 bin Filistinli kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli kadınlara karşı "soykırım, saha infazı, zorla kaybetme, idari gözaltı, keyfi tutuklama, işkence ve cinsel şiddet, ev yıkımları, topraklarına el koyma, yerleşimci terörizmi, aç bırakma ve yıldırma gibi sistematik suçlar" işlediği belirtildi.

İsrail'in doğum ve ruh sağlığı hizmetleri ile sığınma evleri başta olmak üzere hastane ve klinikleri hedef alarak binlerce kadını temel hizmetlere erişimden mahrum bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, başta kadınlar olmak üzere Filistin halkını hedef almak ve korkutmak için yapay zeka ve elektronik casusluk gibi gelişmiş gözetleme araçları ve teknolojileri kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in uygulamalarının tüm dünyanın "kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddete son vermek için birleşme" çağrısı yaptığı bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı.

Filistin yönetiminin insan hakları anlaşmalarının uygulanması, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi amaçlayan politika ve planların benimsenmesi ve kadınların güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in sömürgeci işgaline son verilmesi, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ve geri dönüş hakkı da dahil olmak üzere meşru haklarını elde etmesi için uluslararası" çabaların sürdürülmesine dikkati çekildi.

İsrail'in işlediği suçlardan dolayı hesap vermesinin sağlanması için uluslararası hukuk çabalarının güçlendirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, Filistin halkının korunması için Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının dikkate alınmasına vurgu yapıldı.

