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Kültür

İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.

Dzihat Aliju  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

Üsküp

Başkent Üsküp'te bulunan Şehir Parkı'ndaki ARM Stadyumu'nda sahne alan grup, Filistin'de yaşananlara dikkati çekti.

İngiliz grup, sahnedeki ekranda Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerken seyirciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fotoğrafı ekrana yansıtıldığı esnada yuhalandı.

Massive Attack, 26 Haziran'da Sırbistan'daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti.

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