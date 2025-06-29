İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi
Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi.
Üsküp
Başkent Üsküp'te bulunan Şehir Parkı'ndaki ARM Stadyumu'nda sahne alan grup, Filistin'de yaşananlara dikkati çekti.
İngiliz grup, sahnedeki ekranda Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerken seyirciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fotoğrafı ekrana yansıtıldığı esnada yuhalandı.
Massive Attack, 26 Haziran'da Sırbistan'daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.