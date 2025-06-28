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Kültür

James Arthur, 23 Ağustos'ta Lifepark'ta konser verecek

İngiliz şarkıcı James Arthur, 23 Ağustos'ta İstanbul Lifepark sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
James Arthur, 23 Ağustos'ta Lifepark'ta konser verecek

İstanbul

Lifepark'tan yapılan açıklamaya göre, The Pisces World Tour kapsamında İstanbul'a gelen James Arthur, "Say You Won't Let Go", "Impossible", "Train Wreck" ve "Rewrite the Stars" gibi parçalarıyla tanınıyor.

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Dijital platformlarda yüz milyonları aşan dinlenme sayılarına ulaşan İngiliz şarkıcı, şimdiye kadar "James Arthur", "Back from the Edge" ve "YOU" isimli albümlere imza attı.

Lifepark ve Neo Events iş birliğiyle düzenlenen konserin biletleri 1 Temmuz'da satışa çıkacak​​​​​​​.

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