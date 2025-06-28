Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,424.80
BTC/USDT
107,318.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu" kaspamında düzenlenen panele katılıyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Donald Trump yönetiminin, sıkça eleştirilen İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık finansmanı onaylamasını, "Bu bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadeleriyle eleştirdi.

Zeynep Katre Oran  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

Ankara

Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin üstlendiği, İsrail'in de desteklediği Gazze'deki sözde yardım kuruluşuna sağlanması planlanan fona karşı çıktı.

İsrail ordusunun haziran ayı boyunca neredeyse her gün gıda temin etmeye çalışan Filistinlileri kasıtlı olarak öldürdüğünü belirten Tlaib, "Şimdi Trump yönetimi, bu ölüm tuzağını 30 milyon dolar ile desteklemeye karar verdi. Bu, bir soykırım ve biz de finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tlaib, bahsi geçen vakıf aracılığıyla kurulan sözde insani yardım merkezlerinden erzak temin etmeye çalışırken öldürülen Filistinliler için sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 26 Haziran'daki açıklamasında, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" için 30 milyon dolarlık fonu onayladıklarını belirtmişti.

Vakfın "alkışlanacak" işler yaptığını savunan Pigott, diğer ülkelerin de bu konuda desteğini istemişti.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Çölyak ve PKU hastalıklarına dikkati çekmek için pedal çeviriyorlar
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Benzer haberler

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

ABD Kongre üyesi Tlaib, İsrail-ABD güdümlü yardım kuruluşuna sağlanan fona tepki gösterdi

İsrail'in İran'a saldırılarında 49 kadın ve 13 çocuk da hayatını kaybedenler arasında

ABD Senatosu, Kongre'den onay almadan İran'a askeri harekatta bulunulmasını engelleyecek tasarıyı reddetti

ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, "İran'la 30 milyar dolarlık sivil nükleer anlaşma" iddialarına tepki gösterdi
Düzceli üniversite öğrencisi, Filistinlilerin acılarını ve umutlarını tuvaline taşıyor

Düzceli üniversite öğrencisi, Filistinlilerin acılarını ve umutlarını tuvaline taşıyor
İsrail'in Gazze’ye saldırısında ayağını kaybeden 4 aylık Hani bebek, yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze’ye saldırısında ayağını kaybeden 4 aylık Hani bebek, yaşam mücadelesi veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet