UNRWA, Gazze'deki yardım dağıtım merkezlerini "ölüm meydanlarına" benzetti
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki sözde insani yardım dağıtım merkezleriyle ilgili "ölüm meydanları" benzetmesi yaptı.
Gazze
Haaretz gazetesinin, Filistinlilerin insani yardım dağıtım merkezlerinde "kasten" öldürüldüğü yönündeki haberinin ardından UNRWA'nın X hesabından yazılı açıklamada, "Gazze'deki yeni yardım dağıtım sistemi ölüm meydanı. Bu sistem, düzenli yiyecek dağıtmak yerine kaos ve ölüm getiriyor. Bir ay önce çalışmaya başladığından beri bu merkezlerde 400'den fazla aç insanın, kendileri ve aileleri için yemek almaya çalışırken ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi." ifadesi kullanıldı.
- İsrail, sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin "kasten" öldürüldüğünü reddetti
- İsrail'in Gazze'de son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 72 Filistinli hayatını kaybetti
- BM Genel Sekreteri Guterres: (Gazze'de) Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır
- İsrail basını, ordunun Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açmayı "oyuna benzettiğini" yazdı
Tanıkların ifadelerinin, İsrail ordusunun, aç sivillere gelişigüzel ateş açtığını ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, çocukların bu kaos ortamında ailelerin ayrı düştüğü ve travma yaşadıkları aktarıldı.
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İsrail askerleri, Filistinlileri kasten öldürme emri aldıklarını itiraf etmişti
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.
İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.
Gazze'deki hükümet 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.