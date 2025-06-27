İsrail, sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin "kasten" öldürüldüğünü reddetti
İsrail, Haaretz gazetesinin Gazze'de sözde insani yardım noktasında halka ateş açan subay ve askerlerin itiraflarına yer vererek Filistinlilerin "kasten" öldürüldüğünü duyuran haberini reddetti.
Kudüs
Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, Haaretz'in haberinin iftira olduğunu iddia etti.
Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk, 56 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusunun "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu iddia edilen açıklamada, sivil halkın kalkan olarak kullanıldığı ileri sürülerek, İsrail ordusunun masum sivillere zarar vermemek için açık emirler aldığı ve bu emirlere uygun hareket ettiği öne sürüldü.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise konuya ilişkin inceleme henüz tamamlanmamasına rağmen askerlerin itiraflarını içeren Haaretz haberi reddedildiği belirtildi.
Dağıtım merkezlerine yaklaşan sivillere zarar verildiği yönündeki son iddialar ışığında olayın incelendiği aktarıldı.
İddiaların kapsamlı bir şekilde incelenerek gerekli görüldüğü takdirde ilave önlemler alınacağı ileri sürüldü.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun "asla sivilleri hedef almayacağını" iddia etti
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde saldırılarıyla çoğunluğu kadın ve çocuk 56 binden fazla insanın ölümüne neden olan İsrail ordusunun asla sivilleri hedef almayacağını iddia etti.
Bakanlığın X hesabından, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiği ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yanıt olarak bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail basınının Filistinlilere kasten ve doğrudan ateş açma emri alan askerlerin itiraflarının yayınlanmasına ve ortaya çıkan görüntülere rağmen, "İsrail ordusu asla sivilleri hedef almaz ve aksini iddia edenler açıkça yalan söylüyor." ifadeleri kullanıldı.
Gazze İnsani Yardım Vakfı (Gaza Humanitarian Foundation) çalışanlarının ve sivillerin Hamas tarafından hedef alındığı iddia edilen açıklamada, BM'nin bunu kınamadığı ve başarısızlıkları ile Hamas'ın eylemlerinden İsrail'i sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.
Guterres, Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında sivillerin hayatını kaybettiğini belirterek "Yiyecek arayışı asla bir ölüm fermanı olmamalıdır." demiş, İsrail'in uluslararası hukuk ihlalleri gerçekleştirdiğinin bilindiğini belirtmişti.
Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.
İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 331 kişi hayatını kaybetti, 132 bin 632 kişi de yaralandı.
27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.