Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ankara
Erzurum'da, önceki günlerde yağan karın ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Özellikle yüksek kesimlerdeki dereler, bitki ve ağaçlar buz tuttu, bazı sürücüler araçlarının üzerine battaniye ile örterek camların buzlanmasını önlemeye çalıştı.
Kars
Kars'ta yağışın ardından bazı araçlar kara gömüldü, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kar ve buz temizleme çalışmaları devam ediyor.
Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, ana caddelerdeki kar yığınları araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Ayrıca çatılarda oluşan uzun buz sarkıtları için Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.
Kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.
Öte yandan İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.
Ardahan
Ardahan’da soğuk hava ve kar etkili oluyor.
Yağışla birlikte etkili olan soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde buzlanma meydana geldi.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.
Kars'ta günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle 200'ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun tipinin de olduğu kentte İl Özel İdaresi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbarları değerlendirdi.
Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla 5 günde yaklaşık 150 hasta kurtarılarak güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede kar püskürtme aracının (rotatif) devreye girerek kapanan 200'ün üzerinde yolun ulaşıma açılması sağlandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Eyidoğan, son yılların en yoğun kar yağışıyla karşılaştıklarını, ekiplerin 7/24 fedakarca çalışarak yolları ulaşıma açtığını söyledi.