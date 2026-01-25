Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,955.80
BTC/USDT
89,340.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'nun, ABD'nin Barış Kurulu Şartı imza törenine Herzog'un katılması talebini reddettiği iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyaz Saray tarafından gelen Gazze için Barış Kurulu Şartı imza törenine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katılması talebini reddettiği iddia edildi.

Faruk Hanedar  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Netanyahu'nun, ABD'nin Barış Kurulu Şartı imza törenine Herzog'un katılması talebini reddettiği iddiası

Kudüs

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismini paylaşmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, Davos'taki imza törenine Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da iştirak etmesi talebinde bulundu.

ABD, Davos'ta 22 Ocak'ta düzenlenen töreni ve Barış Kurulu'nun tesis edilmesini, Gazze planının ikinci aşamasının uygulanması açısından çok önemli görmesinden dolayı her iki tarafın da desteğini aldığını göstermek için, törene İsrailli bir yetkilinin de katılmasını istedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanının hakkında çıkardığı tutuklama kararından dolayı Dünya Ekonomik Forumu'na katılamaması nedeniyle Beyaz Saray, 22-23 Ocak tarihlerinde İsrail Başbakanlık Ofisi'yle iletişime geçerek Davos'taki Herzog'un törene katılması ve imza atmasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu görüşmeler sırasında Beyaz Saray yetkilileri ile İsrail Başbakanlık Ofisi yetkilileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi, Netanyahu davetiyenin Herzog'a değil, kendisine gönderildiğini öne sürerek talebi reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, daha sonra Herzog'un törene katılımı konusunda değil, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Tel Aviv'e baskı yapmaya karar verdi.

İsrail'in törende temsil edilmemesi, planı tam anlamıyla desteklemediği düşüncesinin ortaya çıkmasına neden oldu.

İsrail güvenlik kabinesi Refah konusunu görüşmek üzere toplanacak

Öte yandan, İsrail güvenlik kabinesinin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve İran konularını görüşmek üzere bugün toplanmasının beklendiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, kabinenin Refah'ın çift yönlü olarak açılmasını onaylayacağı ileri sürüldü.

Haberde, daha önce İsrail basınının cumartesi akşam saatlerinde gerçekleşeceğini belirttiği Netanyahu ile ABD'li yetkililer Witkoff ve Kushner'in yapacağı görüşmenin henüz gerçekleşmediği, beklenen görüşmede Refah ve İran konularının ele alınacağı aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki son esir cenazesi teslim edilene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini iddia etse de Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video mesaj gönderen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Refah Sınır Kapısı'nın gelecek hafta iki yönlü geçişlere açılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlı tutuklandı
Türk Yıldızları eğitim uçuşlarından görüntü paylaştı
MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle Gazze Barış Planı'nı görüştü
Bakan Kurum: Elazığ'ı daha dirençli, daha güçlü bir şehir haline getirdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Netanyahu'nun, ABD'nin Barış Kurulu Şartı imza törenine Herzog'un katılması talebini reddettiği iddiası

Netanyahu'nun, ABD'nin Barış Kurulu Şartı imza törenine Herzog'un katılması talebini reddettiği iddiası

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz

İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi
AK Parti'den Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımlar için yol haritası

AK Parti'den Gazze'de ateşkes sonrası insani yardımlar için yol haritası
İsrail basını: Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getiriliyor

İsrail basını: Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 29 Türk vatandaşına ülkeye giriş yasağı getiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet