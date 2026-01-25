Dolar
Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin farklı bölgelerini bombalamayı sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına hava ve topçu saldırıları düzenlerken, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde binaları hedef alan yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ramzi Mahmud, Mehmet Nuri Uçar  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’nin farklı bölgelerini bombalamayı sürdürdü

Gazze/Ramallah

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine yönelik hava saldırıları ve topçu atışları yaptı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi’nin doğu kesiminde, özellikle El-Battiş Mezarlığı çevresinde çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı.

Söz konusu yıkım faaliyetleri, İsrail savaş uçaklarının aynı bölgede gerçekleştirdiği hava saldırıları ve yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Gazze’nin kuzeyinde ise İsrail topçuları, Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunu yoğun şekilde bombaladığı ve rastgele ateş açtı.

Güneyde, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesi de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu. Aynı saatlerde İsrail donanmasının, Han Yunus açıklarında Filistinli balıkçılara ateş açtığı, ancak saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail’in anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 481 Filistinli hayatını kaybetti, 1313 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 71 bin 654 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 391 kişi yaralandı.

Ramallah’ın kuzeyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sivil İşler Genel Kurumunun verdiği bilgiye göre, Uyun el-Haramiye kavşağı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ammar Macid Hasan el-Hicazi (34) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hicazi’nin söz konusu bölgede aracını kullandığı sırada İsrail güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Olayla ilgili ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İlgili konular
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz

İsrail'in yakıt ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de şu ana kadar 10 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

