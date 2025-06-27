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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını, ordunun Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açmayı "oyuna benzettiğini" yazdı

İsrail basınına göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlilere doğrudan ateş açma emri verildiğini belirterek bunu "oyuna benzettiklerini" itiraf etti.

Faruk Hanedar  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İsrail basını, ordunun Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açmayı "oyuna benzettiğini" yazdı

Kudüs

İsrail basınına göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlilere doğrudan ateş açma emri verildiğini belirterek bunu "oyuna benzettiklerini" itiraf etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, sözde insani yardım dağıtım noktalarında yüzlerce Filistinlinin öldürülmesi üzerine askeri savcılık, İsrail Genelkurmay Başkanlığının ilgili birimine savaş suçlarının incelenmesi çağrısı yaptı.

Aralarında subayların da bulunduğu İsrail askerleri, tehdit oluşturmadıkları açıkça belli olmasına rağmen dağıtım bölgelerinin çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" doğruladı.

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"Burası bir ölüm tarlası"

Bir İsrail askeri, "Burası bir ölüm tarlası. Görev yaptığım yerde her gün 1 ila 5 kişi öldürüldü. Onlara düşman gibi davranılıyor. Göz yaşartıcı gaz ya da başka toplumsal olaylara müdahale yöntemi yok, sadece ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, havan topları gibi akla gelebilecek her türlü silahla ateş açılıyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerine ateşle karşılık verildiği tek bir örnek görmediğini dile getiren asker, yardım noktalarında Filistinlilere ateş açmanın popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur olan "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununun İsrail versiyonu, "salamura balık" şeklinde adlandırdıklarını söyledi.

İsrailli subaylar da Tel Aviv'in yardım dağıtım alanlarında neler olup bittiğine ilişkin görüntülerin yayılmasını engellediğini ve GHF'nin uluslararası meşruiyetin çökmesinin önlenmesinden memnun olduğunu kaydetti.

Bir yedek askerin Gazze'de ölümlerin bir şey ifade etmediği bir alana dönüştüğünü söylediği aktarılırken, yardım dağıtım noktasında görevli bir subayın ise "İnsanların tank ateşi, keskin nişancılar ve havan topları altında yardıma ulaşmak zorunda kalması veya ulaşamaması, ne etik ne de ahlaki olarak kabul edilebilir." dediği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de silahlandırdığı işbirlikçi Yasir Ebu Şebab milisleriyle yardım dağıtım merkezleri çevresinde birlikte çalıştığını kaydeden subay, ordunun yardım almaya çalışan halka yaklaşmamaları için ateş açarak çok sayıda Filistinliyi vurduğunu da itiraf etti.

Bir ev yıkana 1500 dolar ödeme yapılıyor

Haaretz'in haberinde, İsrailli özel şirketlere, Gazze'de yıktıkları her bir ev başına 5 bin şekel (yaklaşık 1500 dolar) ücret ödendiği bildirildi.

Deneyimli bir İsrail askeri, bu nedenle şirketlerin Gazze'de gördükleri tüm yapıları kendi inisiyatifleriyle yıktığını, yardım dağıtım noktaları yakınlarındaki yıkımlarda taşeronların kendilerini korumak bahanesiyle ateş açması sonucu Filistinlilerin hayatını kaybettiğini aktardı.

Aynı komutan daha önce Türk-Filistinli Dostluk Hastanesi'nin yıkılması emrini de vermişti

Yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılmasını emreden komutanlardan birinin İsrail ordusu 252. Tümen Komutanı Yehuda Vach olabileceği belirtildi.

Bir İsrail ordusu subayı, birçok subay ve askerin, daha önce Türk-Filistinli Dostluk Hastanesi'nin kendi inisiyatifiyle havaya uçurulması emrini de veren Vach'ın Filistinlilere ateş açılması talimatını sorgulamadan yerine getirdiğine dikkati çekti.

Bir yedek askerin, iddiaları doğruladığı ve Filistinlilere top ile ateş açtıklarını şu sözlerle anlattı:

"Son zamanlarda, top mermisi ateşlemek standart bir uygulama haline geldi. Her ateş ettiğimizde yaralananlar ve ölenler oluyor. Biri neden top mermisi gerekli diye sorduğunda, hiçbir zaman iyi bir cevap verilmiyor. Bazen, sadece bu soruyu sormak bile komutanları rahatsız ediyor."

Top mermisi ateşlendikten sonra Filistinlilerin kaçmaya başlamasına rağmen ardından üzerlerine ateş açılması emri verilerek kaçmalarının da imkansız hale getirildiği kaydedildi.

Hafta başında 252. Tümen askerlerinin verilen emirle Filistinli sivilleri insani yardım kamyonlarını beklediği bölgeye doğru ateş açtığı ve bölgede 8 Filistinlinin öldüğü, tümen komutanı Vach'tan olaya ilişkin açıklama talep edilmediği aktarıldı.

Askeri Savcılık, inceleme talep etti

İsrail Askeri Savcılığının yardım dağıtım noktalarında Filistinli sivillerin ölümleri nedeniyle uluslararası tepkinin yükselmesinden dolayı Genelkurmay Başkanlığının ilgili biriminden inceleme talep ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde görevli İsrail ordusu üst düzey subaylarının, askerlerin karşıdan gelen tehdit nedeniyle ateş açtığına yönelik iddialarının ise sahadaki gerçeklikle uyuşmadığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun Güney Komutanlığı Komutanı Yaron Finkelman'ın, emirlerin ve savaş hukukunun açık ihlaline rağmen sivillere zarar veren askerler ve emirleri veren subaylar hakkında disiplin cezası uygulamadığı ifade edildi.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 56 bin 77'ye, yaralıların sayısı da 131 bin 848'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürdü.

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