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Dünya

MSF, Gazze'de ABD ve İsrail destekli "ölümcül yardım dağıtım planının" sonlandırılmasını istedi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail ve ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfının Gazze’de yürüttüğü insani yardım dağıtım planını "ölümcül" olarak nitelendirerek, derhal sonlandırılması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
MSF, Gazze'de ABD ve İsrail destekli "ölümcül yardım dağıtım planının" sonlandırılmasını istedi

Cenevre

MSF, Gazze İnsani Yardım Vakfının sözde yardım dağıtım faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfının bir ay önce başlattığı yardım dağıtım planının, Filistinlileri aşağıladığı belirtildi.

"Bu plan insani yardım kisvesi altında bir katliamdır"

Planın Filistinlileri açlık ile hayatlarını riske atma arasında seçim yapmaya zorladığı kaydedilen açıklamada, "Gıdaya ulaşmak isterken 500'den fazla kişinin öldürülmesi ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralanmasına neden olan bu plan insani yardım kisvesi altında bir katliamdır ve derhal sonlandırılmalı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik insani yardımların geçişinin sağlanması istenerek, "İsrail yetkililerini ve müttefiklerini gıda, yakıt, tıbbi ve insani yardım malzemeleri üzerindeki kuşatmayı kaldırmaya ve BM tarafından koordine edilen önceden var olan ilkeli insani yardım sistemine geri dönmeye çağırıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen MSF'in Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeaskoa, Gazze'deki insanların, zorla yerinden edildikten sonra İsrail güçlerinin tam kontrolü altındaki bölgelerde bulunan erişimi ve şartları zor olan 4 dağıtım noktasına yönlendirildiğini söyledi.

Zabalgogeaskoa, "Gazze İnsan Yardım Vakfı çalışanları paletleri ve yiyecek kutularını bırakıp çitleri açıyor, binlerce kişinin aynı anda içeri girmesine ve son pirinç tanesine kadar savaşmasına izin veriyor. İnsanlar erken gelip kontrol noktalarına yaklaşırsa vuruluyorlar. Eğer zamanında gelirlerse, bir taşma olursa ve tellerin üzerinden atlarlarsa vurulurlar." değerlendirmesinde bulundu.

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