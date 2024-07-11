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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada'da, McGill Üniversitesi kampüsünde Filistin destekçilerinin kurduğu çadırlar kaldırıldı

Kanada'daki McGill Üniversitesinde öğrencilerin Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla okul yerleşkesine kurdukları çadırlar kaldırıldı.

Dilara Karataş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Kanada'da, McGill Üniversitesi kampüsünde Filistin destekçilerinin kurduğu çadırlar kaldırıldı

Ankara

CBC News'ün haberine göre, üniversitenin Filistin destekçilerine kampın boşaltılmasına yönelik uyarı göndermesinin ardından polis kampüs yakınlarına geldi.

Filistin'e destek veren öğrenciler, kampüste kurdukları çadırları kaldırdı.

Üniversite yönetimi, kamptakilerin çoğunun "öğrenci olmadığını" savunarak, çadır kuran 35 kişinin neredeyse tamamının sorun çıkarmadan ayrılmayı tercih ettiğini belirtti.

Kampı terk etmek istemeyen bazı göstericiler polis tarafından kampüsten çıkarılırken bir kişi gözaltına alındı.

​​​​​​​ABD'de çok sayıda üniversitede Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de 27 Nisan'da öğrenciler kamp kurarak protestoya başlamıştı.

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