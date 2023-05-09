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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik üzerinde çalıştığı 11'inci yaptırım paketinin son olmadığını, başka yaptırım paketleri de hazırlanacağını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı

Brüksel

Scholz, Avrupa Günü nedeniyle Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumuna hitabı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım rejiminin daha da geliştirilmesini değerlendirdiklerini belirten Scholz, 11'inci yaptırım paketinin devamının da olacağını söyledi.

Scholz, yaptırımların süreklilik gerektirdiğini ve bunun üzerinde çalıştıklarını anımsatarak, "Bir sonraki yaptırım paketi (11'inci) son olmayacak." diye konuştu.

AB Komisyonu, dün Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketi teklifinin üye ülkelere gönderildiğini, paketin yaptırımların uygulanması, etkinliği ve delinmesinin önlenmesine odaklandığını açıklamıştı.

Bu aşamada yeni yaptırım paketinin çarşamba günü, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alınması bekleniyor.

AB'nin yeni yaptırım paketi teklifinde Rusya'ya askeri amaçla kullanılabilen ekipmanları tedarik ettiği gerekçesiyle bazı Çinli firmanın da yer aldığı basına sızmıştı.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'e yakın kurumun mal varlıkları donduruldu.

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