Avrupa'da tekvando maçı yönetecek hakemin hedefi 2028 Olimpiyatları

Sırbistan'ın Vrsac kentinde düzenlenecek Avrupa Tekvando Grand Prix Serisi 2 müsabakalarında maç yönetecek İbrahim Usta, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda da hakemlik yapmayı hedefliyor.

Eyüp Elevli  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Avrupa'da tekvando maçı yönetecek hakemin hedefi 2028 Olimpiyatları Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Küçük yaşlarda tekvandoya başlayan İbrahim Usta, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük ve hakemlik kariyerini sürdürüyor.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yeni sporcular yetiştiren Usta, Avrupa Spor Haftası kapsamında öğrenciler ve aileleriyle de bir araya gelerek tekvando programı düzenledi.

Usta, çocukları ve gençleri bu spora yönlendirmek, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirebilmek için ter döküyor.

Ulusal müsabakalarda hakemlik de yapan Usta, Avrupa Tekvando Federasyonunca 27-28 Eylül'de Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Tekvando Grand Prix Serisi 2 müsabakalarına hakem olarak davet edildi.

Çalışmalarını sürdüren 47 yaşındaki Usta, AA muhabirine, bu branşta aktif olarak hakemliği ve antrenörlüğü devam ettirdiğini söyledi.

Sırbistan'da yapılacak Grand Prix müsabakalarına Ordu'dan ilk kez kendisinin hakem olarak davet edildiğini ifade eden Usta, "Bu da Ordu açısından önemli. Yani hakem olarak bu zamana kadar Avrupa, dünya ve olimpiyatlara buradan hiçbir hakemimiz gitmedi. Sadece açık müsabakalarına gitti." dedi.

"Çok mutluyum ve gururluyum"

Usta, Grand Prix müsabakalarının olimpiyatlara puan veren bir organizasyon olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece olimpiyat sporcularının, özel davetli gelen sporcuların katıldığı bir turnuva. Yani büyük bir turnuva. Ben de buraya davet edilmekten dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Ordu ilimizi, Türkiye'mizi temsil etmekten çok onurluyum. Yani Türkiye'deki hakemlerimizin Avrupa, dünya arenalarında hakemlik yapması beni onurlandırıyor. İnşallah daha çok sayımız artar. İnşallah Avrupa, dünya arenalarında daha çok yer alırız."

Uluslararası organizasyonlarda Türk hakemlerinin de olması gerektiğini dile getiren Usta, "Sadece tekvando için değil, her spor dalında inşallah hakem sayımız artar. Sporcularımızın başarısı için hepimiz birlikte ter dökeriz." diye konuştu.

Organizasyona Hatay, Adana ve Ordu'dan 3 hakem olarak katılacaklarını aktaran Usta, "Orada tabii kendimizi göstermek istiyoruz. Ben şehrim adına kendimi göstermek ve başarılı olmak istiyorum. Hedefim olimpiyatlarda maç yönetmek. Yani bir Ordulu hakem arkadaşımızı olimpiyatlarda görmeyi herkes arzu eder. Ben de çok arzu ediyorum. O yüzden kendimi göstermek için daha çok oraya gidiyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Usta, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kadar belli aşama ve testlerden geçildiğini, bunları başararak olimpiyatlarda yer almayı istediğini sözlerine ekledi.

