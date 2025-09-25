Dolar
Gündem

Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yavuz Önal, Hale Pak  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Burdur'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Burdur

Mamak köyünde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

