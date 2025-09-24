AB, Apple, Google ve Microsoft'a finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemlerini sordu
Avrupa Birliği (AB), Apple, Booking.com, Google ve Microsoft'tan finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemler hakkında detaylı bilgi talep etti.
Brüksel
AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, Apple App store, Booking.com, Microsoft Bing, Google Play ve Google aramalar gibi platformlardan finansal dolandırıcılıklarla ilgili riskleri nasıl tespit ettikleri ve yönettikleri konusunda resmi bilgi talep edildiğini açıkladı.
Açıklamada, dolandırıcıların hedeflerini tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çevrim içi platformlar ve arama motorlarını yaygın olarak kullanıldıkları anımsatıldı.
AB yasaları uyarınca, çok büyük çevrim içi platformlar ve arama motorlarının, yasa dışı içeriğin yayılması ve tüketici korumasıyla ilişkili sistemik riskleri değerlendirmesi ve azaltması gerektiği hatırlatılan açıklamada, AB Komisyonunun, şirketlerden sahte içeriklerin varlığını nasıl değerlendirdikleri ve finansal dolandırıcılık risklerini azaltmak için hangi önlemleri aldıkları konusunda ayrıntılı bilgi istediği kaydedildi.
AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kurallarını ihlal eden firmalara yüksek para cezası uygulayabiliyor.