logo
Ekonomi

AB'den Alman şirketi SAP'a rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB), Alman şirketi SAP'ın yazılım destek hizmetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Ata Ufuk Şeker  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
AB'den Alman şirketi SAP'a rekabet soruşturması

Brüksel

AB Komisyonu, SAP'ın iş yönetimi yazılımının bakım ve destek hizmetlerinde Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, SAP'ın şirketlerin ticari faaliyetlerinin yönetimi için kullanılan ve Kurumsal Kaynak Planlaması olarak adlandırılan bir yazılımla ilgili bakım ve destek hizmetlerinde Avrupa piyasasında rekabeti bozup bozmadığını değerlendirmek üzere resmi bir soruşturma yürütüleceği ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

