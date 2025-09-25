Dolar
41.48
Euro
48.82
Altın
3,744.08
ETH/USDT
4,014.40
BTC/USDT
111,871.00
BIST 100
11,442.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 artışla 677 bin 786 oldu.

Ata Ufuk Şeker  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 arttı

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ağustos ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 yükselerek 677 bin 786'ya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,9'unun hibrit, yüzde 26,3'ünün benzinli, yüzde 17,8'inin elektrikli, yüzde 10,4'ünün fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,8'inin dizel ve yüzde 2,8'inin diğer yakıt türlerini kullanıldığı belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 30,2 artarak 120 bin 797’ye ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 62,1 oldu.

Yeni otomobil satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 17,2 artarken İtalya'da yüzde 2,7 geriledi.

Ocak-ağustos döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 azalarak 7 milyon 168 bin 848'e indi.

Otomotiv üreticilerine göre ağustos ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 142 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 95 bin 966 satışla ikinci sırada yer aldı.​​​​​​​ Renault Grubu, 69 bin 562 yeni otomobille üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Deniz Kuvvetleri'nin Anadolu Görev Grubu "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılıyor
Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ildeki operasyonlarda 2 bin 82 kişiye işlem yapıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinden ayrıldı

Benzer haberler

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB'de yeni otomobil satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3 arttı

Çinli otomobil üreticisi Chery borsaya açılıyor

KAGİDER Türk iş kadınlarının vizyonunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdı

KAGİDER Türk iş kadınlarının vizyonunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdı
AB, Apple, Google ve Microsoft'a finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemlerini sordu

AB, Apple, Google ve Microsoft'a finansal dolandırıcılığa karşı aldıkları önlemlerini sordu
AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı

AJet'ten 9 dolara Balkanlar dahil Avrupa'ya seyahat fırsatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet