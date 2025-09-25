Dolar
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Mücahit Türetken  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
İstanbul Valiliğinden fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimlerine ilişkin açıklama Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

İstanbul

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere yapılan denetimlere yer verilen açıklamada, "58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

