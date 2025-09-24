Dolar
Ekonomi

KAGİDER Türk iş kadınlarının vizyonunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nden (KAGİDER) bir heyet, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ilerlemesinde iş kadınlarının rolüne dikkati çeken etkinliğe katıldı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
KAGİDER Türk iş kadınlarının vizyonunu Avrupa Parlamentosu'na taşıdı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AP'de Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde "AB-Türkiye İlişkilerinde Değişimin Öncüsü Türk İş Kadınları" başlıklı bir program düzenlendi.

AB kurumları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini bir araya getiren etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB katılım sürecimize daha fazla kadın eli değmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sürece kadınlar daha fazla dahil olursa daha hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum." dedi.

AB'nin erkekler tarafından kurulduğunu ancak günümüzde AB yönetiminin değiştiğine işaret eden Kaymakcı, "Bugün AB kadınlar tarafından yönetiliyor. AB Komisyonun Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola başta olmak üzere önemli AB kurumlarının başında kadınlar bulunuyor. Bence bu dünyanın ve özellikle Avrupa'nın nereye gittiğine dair net bir gösterge niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, AB’ye katılım sürecinde ilerleme sağlanması, yeni fasıllar açılması ve Gümrük Birliği güncellenmesiyle Türk kadınının ve kadın girişimcilerin daha iyi bir konuma geleceğini de vurguladı.

AB'nin Türkiye'ye yönelik fonlarını yıllık 600 milyon avro seviyesinden 200 milyon avronun altına indirdiğini anımsatan Kaymakcı, bu nedenle Türk sivil toplumuna sağlanan fonların büyük ölçüde azaldığını, kesintinin kadınlara yönelik proje sayısını da düşürdüğünü anlattı.

Türkiye'de kadınların AB'nin eğitime yönelik ERASMUS ve araştırmaya yönelik Horizon gibi programlardan erkeklerden daha fazla oranda faydalandığını belirten Kaymakcı, "Türkiye'deki kadın girişimcilere yönelik AB programlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Mevzuat uyumunu iyileştirmemiz, ticari anlaşmazlıkları gidermemiz önem taşıyor." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB katılım sürecine verdiği destek ve yürüttüğü faaliyetler nedeniyle KAGİDER'e teşekkür etti.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da, "Kadın girişimcilerin, açık, dinamik ve kapsayıcı AB-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesindeki önemli rolüne yürekten inanıyoruz." dedi.

Bezircioğlu, "Bizim için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize kolaylığı gibi fırsatlar yalnızca soyut ekonomik politikalar değildir. Bunlar, yakın iş birliğine, kapsayıcı büyümeye ve ortak başarıya giden somut yollar ve kadınların işlerini büyütmelerine, yenilikçi olmalarına ve küresel pazarlarda rekabet etmelerine olanak tanıyan araçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

KAGİDER’in kadınları yalnızca ekonomik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve politik olarak da kuvvetlendirmeyi amaçladığını anlatan Bezircioğlu, derneklerinin 500'ü aşkın üyesiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu temsil ettiğini belirtti.

Bezircioğlu, çeşitli ortaklarla iş birliği içinde yürüttükleri 66 projeyle 170 binden fazla kadına ulaştıklarına işaret etti.

KAGİDER ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (BM ECOSOC) arasında özel danışmanlık statüsü bulunduğunu belirten Bezircioğlu, G20 dönem başkanlıkları sırasında kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla kurulan uluslararası bir platform olan W20'nin kurucu derneği olduğunu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) STK yönlendirme komitesine seçildiğini anlattı.

Bezircioğlu, Brüksel'de 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini ve derneklerinin Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde (EESC) Türkiye'yi temsil edecek genişleme aday ülke üyelerinden biri olarak seçildiğini de ifade etti.

Bezircioğlu, Türk iş kadınlarının ülkede dijital, yeşil ve sosyal dönüşümün öncüleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, kurdukları köprüler ve bağlarla daha rekabetçi, sürdürülebilir ve bağlantılı bir Avrupa'ya katkı sağladıklarını, ilişkileri olumlu bir gündemle sürdürmeye odaklandıklarını anlattı.

Program kapsamında, kadın girişimcilerin Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündem geliştirmeye nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda geniş katılımlı bir panel düzenlendi.



