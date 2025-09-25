Dolar
41.48
Euro
48.46
Altın
3,749.09
ETH/USDT
3,901.70
BTC/USDT
109,300.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde korkunç bir insani felaketin yaşandığını belirterek, "İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında G20 Dışişleri Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Lavrov, BM'nin önemine işaret ederek, "BM Şartı'nda yer alan ilkelere uyulması, istisnasız tüm devletlerin barışçıl ve istikrarlı kalkınmasının anahtarı. Tüzüğün ilkelerine uyulmaması, sömürgeci hırsların bir tezahürü. Bu küresel istikrarsızlığın artmasına ve bölgesel çatışmaların çoğalmasına yol açıyor." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Afrika'daki krizlerin uzun zamandır çözülmediğine dikkati çeken Lavrov, Ukrayna krizinin de Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayarak, "NATO ve Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın eliyle ülkeme gerçek savaş açtı ve bu savaşa dahil oldu." dedi.

Lavrov, Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise "Gazze'de yaşanan benzeri görülmemiş korkunç insani felaket, 65 bin kişinin hayatına mal oldu. Bölgede görev yapan BM çalışanları, ölen sayısının on kat daha fazla olduğunun tahmin edildiğini söylüyor. İsrail'in hiçbir komşu ülkesi, kendini güvende hissedemiyor." ifadelerini kullandı.

"G20 ekonomik konulara odaklanmalı"

Sergey Lavrov, BM Şartı'nı ihlal eden tek taraflı yaptırımların, tarife savaşlarının ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normlarının ihlal edilmesinin küresel ekonomiye tehdit oluşturduğunu ve insan hayatını olumsuz etkilediğini anlattı.

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) dünyadaki rolünün arttığını dile getiren Lavrov, bunun, çok kutuplu dünya düzeninin oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bakan Lavrov, G20 kapsamında, Küresel Güney ve Doğu'nun Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasındaki rolünün artırılmasını öngören anlaşmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "G20'nin, BM ve BM Güvenlik Konseyinin yetkileri aleyhine askeri siyasi konuların çözüm sürecine karışmadan, ekonomik konulara odaklanması gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
2. Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Ankara'da anma etkinliği düzenlendi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi
Fatih'te 11 binadan oluşan 33 yıllık sitenin yıkımına başlandı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu doktor Ebu Safiye'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu bildirildi

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu doktor Ebu Safiye'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu bildirildi

Lübnan Başbakanı Selam’ın yasağına rağmen Güvercin Kayalıkları’na Hizbullah liderlerinin portreleri yansıtıldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNRWA'ya siyasi ve finansal destek verilmesi çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNRWA'ya siyasi ve finansal destek verilmesi çağrısı
İtalya Savunma Bakanı Crosetto "2 fırkateyn" ifadelerine açıklık getirdi

İtalya Savunma Bakanı Crosetto "2 fırkateyn" ifadelerine açıklık getirdi
Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yarın yeniden açılacak

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yarın yeniden açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet