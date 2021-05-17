Akdeniz Haber Ajansları İttifakı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarında çalışanları yaralanan AA'ya destek
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün uluslararası basın kuruluşlarına çağrısına bir destek de Akdeniz Haber Ajansları İttifakından geldi.
Ankara
Akdeniz Haber Ajansları İttifakı (AMAN), Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'in Gazze saldırılarında AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle yaptığı dayanışma çağrısına destek verdi.
- AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı
- Uluslararası haber ajansı birliklerinden AA'ya dayanışma mesajı
- AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi
AMAN Genel Müdürü Fakhreddine Beldi imzalı mektupta, gazetecilerin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. maddesinde onaylanan "bilgilendirme hakkı" uyarınca mesleklerini icra ederken bir kez daha şiddete maruz kalmalarından dolayı üzüntü duyulduğu kaydedildi.
AA’nın Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı https://t.co/FkjVTit7Fj pic.twitter.com/n3rXHwUq7O— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2021
Mektupta, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken güvenliğinden endişe duyan Akdeniz Haber Ajansları İttifakı, Kudüs'te son zamanlarda yaşanan olaylarda muhabirleri ağır yaralanan Anadolu Ajansını destekliyor." ifadesi kullanıldı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mostafa Alkharouf sırtından, AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise sağ bacağından yaralandı. https://t.co/AOFWSwcu7g pic.twitter.com/rq4n2OuQQt— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2021
İsrail güçlerinin saldırılarında basın mensupları da hedef alınmıştı. Saldırılarda AA'nın 6 muhabiri ciddi şekilde yaralanmış, Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen polis baskınında iki plastik mermiyle bacağından vurulmuştu.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti https://t.co/ZaCu5PVURr pic.twitter.com/kq4JwXqm2b— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 10, 2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.