AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarında Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirlerinin de hedef alınması nedeniyle dayanışma çağrısı yaptı.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, uluslararası basın kuruluşları Avrupa Haber Ajansları İttifakı (EANA), Asya-Pasifik Haber Ajansları Organizasyonu (OANA), Akdeniz Haber Ajansları İttifakı (AMAN) ve Güneydoğu Avrupa Balkan Haber Ajansları Birliği'ne (ABNASE) yazdığı mektupta, 10 Mayıs Pazartesi günü patlak veren olayların, zaten kırılgan olan bölgede son yıllarda yaşanan gelişmelerin en kötüsü olduğuna dikkati çekti.
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Mektupta, bölgedeki şiddet eylemlerinde AA muhabirlerinin de hedef alındığını kaydeden Karagöz, "Görevlerini yerine getirirken 4 muhabirimiz ciddi şekilde yaralandı. Gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak olayları takip eden gazetecilerimiz tehlikeli bir durumla karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.
Karagöz, mektupta, AA muhabirlerinin 2 kez bölgedeki şiddet eylemlerinin ortasında kalarak hayatlarının tehlikeye atıldığına işaret etti.
Mektupta, dayanışma çağrısında bulunan Karagöz, "Bu sıkıntılı dönemlerde Anadolu Ajansına vereceğiniz destekten ve temel gazetecilik görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızla dayanışma göstermenizden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.