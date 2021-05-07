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Dünya

AA’nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde AA Ortadoğu Editörü Boyraz ayağından, foto muhabiri Alkharouf sırtından, kameraman Rumeyle ise sağ bacağından yaralandı.

Esat Fırat,Mustafa Deveci   | 07.05.2021
AA’nın Ortadoğu Editörü İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Harem-i Şerif’teki olayları takip eden Boyraz, İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle ayağından vuruldu.

Hafif yaralanan Boyraz’a olay yerinde müdahale edildi.


İsrail polisinin müdahalesinde AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtına isabet eden plastik mermiyle yaralandı.

Olayları görüntüleyen AA kameramanı Feiz Ebu Rumeyle ise İsrail polisinin kullandığı plastik mermiyle sağ bacağından yaralandı.

AA personelinin tedavileri hastanede sürüyor.

Mescid-i Aksa ve çevresinde olaylar hala devam ediyor.

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