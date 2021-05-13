Uluslararası haber ajansı birliklerinden AA'ya dayanışma mesajı
Avrupa Haber Ajansları İttifakı, Asya-Pasifik Haber Ajansları Organizasyonu ve Güneydoğu Avrupa Balkan Haber Ajansları Birliği, AA Genel Müdürü Karagöz'ün dayanışma çağrısına destek verdi.
Ankara
Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) ve Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE), Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün uluslararası basın kuruluşlarına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle yaptığı dayanışma çağrısına destek verdi.
- AA Genel Müdürü Karagöz'den uluslararası basına İsrail'in AA çalışanlarını da hedef alması nedeniyle dayanışma çağrısı
EANA Başkanı ve Alman Haber Ajansı (DPA) Yönetim Kurulu Başkanı Peter Kropsch ve EANA Genel Sekreteri Alexandru Ion Giboi imzalı açıklamada, İsrail makamlarına gazetecilerin can ve çalışma güvenliğinin sağlanması çağrısı yapıldı.
Gazetecilerin çalışmalarının önemine işaret edilen açıklamada, İsrail'de yaşanan gelişmeler nedeniyle gazetecilerin çalışmalarının daha da önemli hale geldiği belirtildi.
AA’nın Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde yaralandı https://t.co/FkjVTit7Fj pic.twitter.com/n3rXHwUq7O— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2021
Açıklamada, AA muhabirlerinin Doğu Kudüs'teki olaylarda yaralanmasıyla ilgili ise yetkililere gazetecilerin fiziki sağlığını ve çalışma koşullarını koruma çağrısında bulunularak "Devletler ve hükümetler, gazetecilerin önemli işlerini yapmalarına izin vererek, şeffaflık konusunda isteklilik gösterirler ve demokratik değerlere destek verirler. Gazetecilerin herhangi bir baskı veya yaralanma korkusu olmadan işlerini yapmalarına izin verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.
EANA Yönetim Kurulu'nun yaralanan gazeteciler için geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklamada, şiddetin sona ermesi temennisine de yer verildi.
"Gazetecilere yönelik şiddet, paylaştığımız değerlerimize aykırıdır ve asla hoş görülemez"
ABNA-SE'den de Başkan Armela Krasniqi ile Genel Sekreter Mihalis Psilos imzalı destek açıklaması geldi.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate müdahalesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) foto muhabiri Mostafa Alkharouf sırtından, AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh ise sağ bacağından yaralandı. https://t.co/AOFWSwcu7g pic.twitter.com/rq4n2OuQQt— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2021
Açıklamada gelişmelerin yakından takip ettiği belirtilerek "Anadolu Ajansı muhabirlerinin güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını haber yaparken yaralandıklarını öğrendik. ABNA-SE, Anadolu Ajansı muhabir ve fotomuhabirlerine acil şifalar diler." ifadelerine yer verildi.
Gelişmelerin endişe verici olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ABNA-SE Yönetim Kurulu, gelişmeler ne kadar hassas olursa olsun, basın özgürlüğüne saygı konusunda derin endişelerini dile getiriyor." değerlendirmesi yapıldı.
ABNA-SE ayrıca sorumlulara, gazetecilerin işini yapmasına izin verme çağrısında da bulundu.
OANA Başkanı ve Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Cho Sung-boo da açıklamasında, AA muhabirlerinin görevini yaptıkları sırada yaralanmasının üzüntü verici ve rahatsız edici olduğunu belirtti.
Açıklamada, "Gazetecilere yönelik şiddet, paylaştığımız değerlerimize aykırıdır ve asla hoş görülemez. Gazeteciliğe yönelik saldırıları kınamak için birlikte duracağız." ifadeleri yer aldı.