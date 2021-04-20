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Türkiye, Kurumsal Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti

Ferdi Türkten   | 20.04.2021
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin, AA Genel Müdürü Karagöz'ü ziyaret etti Fotoğraf: Volkan Furuncu / AA

Ankara

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Şahin ziyaretinde, Karagöz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Karagöz de ziyareti dolayısıyla Şahin'e teşekkür ederek, Ajans'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.


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