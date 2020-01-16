'Böylesine pervasız bir hareket basın özgürlüğüne zarar vermekte'

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Dünya

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği AA çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına tepki göstererek, bu "pervasız" hareketin basın özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti.

Hasan Esen   | 16.01.2020
Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği AA çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Londra

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (ABNA-SE) açıklamasında Anadolu Ajansı (AA) ve gözaltına alınan çalışanlarına destek verildi.

AA ofisine yönelik baskından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadesi kullanıldı.

Herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltında tutulan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapıldı.

"Demokratik değerleri doğrudan tehdit eden herhangi bir hareketi hoş göremeyiz"

ABNA-SE'nin üyelerini desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "İfade özgürlüğü hakkımız ile demokratik değerleri doğrudan tehdit eden herhangi bir hareketi hoş göremeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgesel haber ajansları arasında tam bir iş birliği sağlamak ve bölgede barış, dostluk, güvenlik ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1995'te kurulan ABNA-SE'nin üyeleri arasında AA da yer alıyor.

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