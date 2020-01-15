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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Safvan Allahverdi   | 15.01.2020
ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

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