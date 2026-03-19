Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
Dünya

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un "İran'la savaş için 200 milyar dolarlık ilave bütçe" talep etmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Hakan Çopur  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı ayrı açıklamalarda BAE, Kuveyt ve Ürdün'e yeni silah satışlarına onay verildiği bildirildi.

Bakanlık, BAE'ye 8,4 milyar dolardan fazla tutarda F-16 mühimmatı ve güncellemeleri, radar sistemleri, Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve ilgili ekipmanların satışına onay verildiğini belirtti.

Kuveyt'e yaklaşık maliyeti 8 milyar dolar olan Alt Katman Hava ve Füze Savunma Sensör Radarlarının satışına, ayrıca Ürdün'e yaklaşık 70 milyon dolarlık uçak ve mühimmat desteği ile ilgili ekipmanların satışına onay verildiği ifade edildi.

Söz konusu silah satışları konusunda Kongre'ye gerekli bildirimin yapıldığı aktarıldı.

Toplam değeri 16 milyar doları aşan söz konusu silah satışlarının, Pentagon'un "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolar ek bütçe talep etmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan söz konusu silah satışları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD'nin Kongre'ye bildirimini yaptığı en büyük silah satışları olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca ABD'nin 26 Şubat'ta Ürdün'e 280 milyon dolarlık çok fonksiyonlu radyo frekans sistemleri, 6 Mart'ta ise İsrail'e yaklaşık 152 milyon dolarlık bomba satışına onay verdiği bilgisi Dışişleri Bakanlığı silah satışları bölümünde yer aldı.

