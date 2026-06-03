Rusya'nın kontrolündeki Donetsk bölgesinde otobüse yönelik İHA saldırısında 8 kişi öldü

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Başkanı Denis Puşilin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgedeki Yenakiyevo kentinde, Moskova-Simferopol seferini yapan otobüse İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bunun "insanlık dışı" saldırı olduğunu vurgulayan Puşilin, saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan otobüste, Rusya'nın çeşitli bölgelerinden vatandaşların bulunduğu belirtildi.

"Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kiev yönetiminin tekrar alçakça suç işlediğini" belirtti.

Bunun "terör eylemi" olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Ülkeleri ve uluslararası örgütleri Yenakiyevo'da vahşice düzenlenen terör saldırısı kınamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya: Topraklarımızın bütünlüğüne teşebbüs edilirse nükleer silah kullanacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer silahı kullanma ihtimalini değerlendiren Ryabkov, buna dair durumların Rus askeri doktrininde tanımlandığını söyledi.

Ryabkov, "Bu tür silahlara sahip olmayanlar dahil saldırganların, Rusya'nın toprak bütünlüğüne teşebbüs etmesi durumunda, en kötü senaryoda bu, nükleer silahla karşılık vermemize yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ryabkov, "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." şeklinde konuştu.

"Zenginleştirilmiş uranyumla teklifimize ihtiyaç duyulmuyor"

Ryabkov, İran'la ilgili duruma da değinerek "Yine karşılıklı saldırılar söz konusu. Bu, tarafları anlaşmanın sağlanması ihtimalinden uzaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'dan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması teklifinde bulunduğunu anımsatan Ryabkov, "Şimdilik, bu teklifimize ihtiyaç duyulmuyor. Müzakere taraflarının bu konuya döneceklerini umuyoruz." dedi.

Ryabkov, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasına ilişkin ise "Son olaylar, Ermenistan'ın bir tercih yapması gerektiğini gösteriyor. Bu tercihin Rusya ile geleneksel, derin, kardeş ilişkileri güçlendirme yönünde olacağını umuyorum. Bu tarih açısından doğru olacak. Ermenistan halkının bundan her zaman kazanç elde ettiğinden ve etmeye devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"UAEA, çifte standart uyguluyor"

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna ordusunca saldırılar düzenlendiğine dikkati çeken Ryabkov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bu konuda "çifte standart" uygulamakla eleştirdi.

Sergey Ryabkov, Ukrayna ordusunun St. Petersburg'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Kiev yönetiminin Batılı ülkeler tarafından desteklendiğini belirten Ryabkov, bunların, Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylemlerini sonlandırmak istemediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya ve Ukrayna'nın barış için tavize hazır olmadığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı.

Barış umudunun, gelinen noktada "pek parlak görünmediğini" ifade eden Rubio, "Taraflardan herhangi birinin, bir anlaşmaya varmak için gerekli tavizleri vermeye hazır olduğuna dair bir işaret yok." dedi.

Rubio, savaşın "askeri bir çözümü olmadığını" ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, özellikle Rusya'nın, savaşı sona erdirmek adına taviz vermeye isteksiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya silah satmaya devam ettiği için Kiev ile Moskova arasında "tarafsız bir arabulucu" olmadığını kabul eden Rubio, Washington'ın Kiev'e verdiği desteğin Orta Doğu'daki savaştan "etkilenmediğini" dile getirdi.

Rusya'ya yaptırımlarda esnek davranıldığı yönünde eleştiri aldı

Temsilciler Meclisi üyesi Jim Costa, Dışişleri Bakanı Rubio'ya yönelik, ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarda yeterince katı bir program uygulamadığı yönünde eleştiride bulundu.

Bu eleştirinin doğru olmadığını savunan Rubio, Ukrayna'ya silah satışlarına devam ettiklerini yineleyerek "Ayrıca şu an konuştuğumuz bu dakikalarda bile Rusya'ya yönelik devasa boyutlarda yaptırımlar uygulamayı sürdürüyoruz." dedi.

Rubio, Costa'nın bu yaptırımların sık sık kesintiye uğradığını belirtmesi üzerine, "Hayır, yaptırımların büyük çoğunluğu hala yürürlükte. Sadece, küresel piyasaya daha fazla petrol arzı sağlamak ve fiyatları istikrara kavuşturmak amacıyla, sınırlı bir süre için askıya alınan bazı yaptırımlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rubio, ABD Kongresi'ndeki duruşmada, Trump yönetiminin Güney Amerika ülkelerine yönelik politikaları ve Afrika'ya gereken önemin gösterilmemesi konusunda eleştiriler aldı.