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Dünya

BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz." dedi.

Betül Yürük   | 15.01.2020
BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı.

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