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Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı

Gazetecileri Koruma Komitesi, Mısır'da polis tarafından Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlenen baskın için "(Mısırlı) Yetkililer gözaltına alınan AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalı." dedi.

Betül Yürük,Aşkın Kıyağan   | 15.01.2020
Gazetecileri Koruma Komitesi: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı

New York
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 Anadolu Ajansı (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. 

CPJ Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

Mısırlı yetkililerin, AA ofisindeki belgeleri, bilgisayarları ve telefonları incelediği belirtilen açıklamada, CPJ'nin Mısır'da başsavcılıkla AA çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin iletişime geçtiği ancak yetkililerden komiteye dönüş yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası Basın Enstitüsünden kınama

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasına sert tepki göstererek, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan IPI’dan yapılan yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA’nın Kahire ofisini basarak 1'i Türk, 3’ü Mısırlı 4 gazeteciyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gazetecilerin gözaltına alınma nedenlerinin bilinmediği ve hali hazırda AA çalışanlarının nerede tutulduğuna ilişkin bir bilgi paylaşımında bulunulmadığı bildirildi.

"Gazetecileri derhal serbest bırakın"

Açıklamada sözlerine yer verilen IPI’nın Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, Mısır polisinin tutumuna ilişkin "Uluslararası Basın Enstitüsü, Anadolu Ajansı ve gazetecilerine yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Prasad ayrıca, "Kahire yönetimi 4 gazeteciyi derhal serbest bırakarak gözaltına alma nedenini de açıklamalıdır." çağrısında bulundu.

Türk Dışişleri Bakanlığının Mısır’a gösterdiği tepkiye yer verilen açıklamada, Mısır’ın 2014’ten itibaren basına yoğun baskı uyguladığı, halihazırda 61 gazetecinin Mısır hapishanelerinde tutulduğu bilgisi de paylaşıldı. 

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