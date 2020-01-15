Mısır polisi 14 Ocak 2020 akşamında Anadolu Ajansı’nın Kahire Ofisi’ne baskın düzenlemiş, biri Türk vatandaşı olmak üzere dört çalışanı hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına almıştır. Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur.
Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almasına siyasiler tepki gösterdi.
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almasına siyasiler tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Şentop'tan geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.
Gelişmeler hakkında bilgi alan Oktay, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskın dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kazancı ile telefonda görüşen Kılıçdaroğlu, Genel Müdür Kazancı'dan olaya ilişkin bilgi aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışanların en kısa sürede sağ salim görevlerine dönmesi temennisinde bulundu.
Şenol Kazancı da Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
Bahçeli: Bu münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Mısır polisinin 14 Ocak 2020 akşamında AA Kahire ofisine baskın düzenlediğini ve 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına aldığını hatırlatan Bahçeli, "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zemini kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde, Anadolu Ajansının Kahire Ofisi'ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:
"Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya'da Hafter'in, İdlib'de Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."
Milli Savunma Bakanı Akar'dan geçmiş olsun dileği
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olayın ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.
Gelişmeler hakkında bilgi alan Hulusi Akar, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Koca'dan geçmiş olsun mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Kasapoğlu geçmiş olsun dileklerini iletti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olay sonrası, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Ziya Selçuk'tan geçmiş olsun mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Turhan'dan geçmiş olsun dileği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den geçmiş olsun mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.
Gelişmeler hakkında bilgi alan Pakdemirli, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakan Varank geçmiş olsun dileklerini iletti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Adalet Bakanı Gül: Bu pervasız girişimi kınıyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
BBP Genel Başkanı Destici'den Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun telefonu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Mustafa Destici, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan kınama
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı’nın Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarını kınıyorum. Derhal serbest bırakılmaları gerekir; ülkemize ve basın çalışanlarına yönelik bu tutum kabul edilebilir değildir!" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili, "AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı ve bunun Mısır'da gelinen durumun vehametini gösterdiğini bildirdi.
Çelik, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, paylaşımında, "Mısır rejiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosuna düzenlediği baskını ve yapılan baskında çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vehametini göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Mısır yönetiminin attığı bu adımın basın özgürlüğünü ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Çelik, "Gazetecilik görevi yapan, Anadolu Ajansı mensupları derhal serbest bırakılmalıdır. Anadolu Ajansının basın ilkeleri çerçevesinde icra ettiği objektif yayınların, bugüne kadar haksız ve hukuksuz uygulamaların arkasındaki çeşitli odakları rahatsız ettiğine şahit olmuştuk. Benzer bir duruma Mısır'da şahit oluyoruz. Mısır yetkilileri, dünya ajansları içinde en güçlü seslerden olan Anadolu Ajansından ve çalışanlarından özür dilemeli, provokatif adımlardan uzak durmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Şiddetle kınıyorum
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na Mısır yönetimi tarafından düzenlenen baskını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Görevinin başında olan, mesleğini icra etmeye çalışan basın mensupları serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Mısır derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AA muhabirine, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Mısır, derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." diyen Bostancı, gazetecilik faaliyeti yürüten AA çalışanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.
Bostancı, "Mısır ile her ne kadar anlaşmazlıklarımız olsa da uyulacak evrensel kurallar vardır. Bu çerçevede dikkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. AA çalışanlarını hemen serbest bırakmalarını bekliyoruz." diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir
Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansına geçmiş olsun. AA Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskın ile çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir."
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basınına yönelik bu yıldırma girişimi açıkça acizliktir, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Polis baskını ve gözaltı kararı kabul edilebilir değil
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskını ve gözaltı kararı kabul edilebilir bir durum değildir. Başkentimizin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak bu durum karşısında AA'nın yanında olduğumuzu bildirmek istiyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.