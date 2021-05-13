Panama'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara
Orta Amerika ülkelerinden Panama'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama'nın güneyinde 6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.