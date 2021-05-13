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Dünya

Panama'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Nuri Aydın   | 13.05.2021
Panama'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Orta Amerika ülkelerinden Panama'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Panama'nın güneyinde 6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

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