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Kurumsal Haberler, Filistin Saldırı Altında

AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi

AA Genel Müdürü Karagöz, Gazze’de bürolarının bulunduğu bina İsrail ordusu tarafından vurulan Associated Press haber ajansı ve Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera'de görevli gazetecilere AA Gazze ofisinin kapılarını açtı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.05.2021
AA Genel Müdürü Karagöz AP ve Aljazeera'ye dayanışma mesajı gönderdi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ankara

İsrail ordusu, Gazze'deki Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden duman yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Associated Press (AP) Üst Yöneticisi (CEO) Garry Pruitt ve Aljazeera'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Tamer el Tani'ye gönderdiği mektuplarda, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera'nin ofislerini hedef alması karşısında dehşete düştüklerini vurguladı.

Gerilimin geçen hafta tırmanışa geçmesinden bu yana İsrail'in insan hakları ihlallerini ve savaş suçlarını kayda geçirerek tarih yazan gazetecileri hedeflediğine dikkati çeken Karagöz, "İsrail'in, medya kuruluşlarını hedef alarak dünyanın haber alma hakkını engellemeye çalışması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"AP ve Aljazeera'nin Gazze'de çalışan personeliyle dayanışma içindeyiz"

Karagöz, AA'nın İsrail güçlerinin iki kez saldırısına hedef olduğunu, 6 muhabirinin ciddi biçimde yaralandığını ve Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz'ın, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen polis baskınında iki plastik mermiyle bacağından vurulduğunu hatırlatarak, AP ve Aljazeera'nin Gazze'de çalışan personeliyle dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Serdar Karagöz, İsrail'in saldırısından kıl payı kurtulan AP ve Aljazeera çalışanlarına derin üzüntülerini ilettiklerini söyledi. AA Genel Müdürü, güvenlikleri için dua ettikleri bu gazetecilerin AA'nın Gazze'deki ofisini kullanmaları teklifinde bulundu.

"Saldırıyı kınıyoruz"

AA Genel Müdürü Karagöz, adil ve objektif gazetecilik ilkeleri ile basın özgürlüğünün, İsrailli yetkililerin yoğun tehdidi altında olduğu bu zor zamanlarda birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Karagöz, "Saldırıyı kınıyor, dünyadaki tüm medya kuruluşlarını ve diğer kurumları, bu saldırıyı kınamaya ve İsrailli yetkilileri sorumlu tutmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Karagöz, İsrail'in, gazetecileri, masum sivilleri ve özellikle de çocukları hedef almasına uluslararası toplumun bütün gücüyle dur demesi gerektiğini belirtti.

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