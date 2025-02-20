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Dünya

ABD'nin isteğiyle, Zelenskiy ile Kellogg'un Kiev'deki basın toplantısı iptal edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD'nin isteğiyle, Zelenskiy ile Kellogg'un Kiev'deki basın toplantısı iptal edildi

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu.

Ukrayna basınına göre, Nikiforov, toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Amerikan tarafının talebi üzerine görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verileceğini kaydeden Nikiforov, görüşme sonunda açıklama olmayacağını, soru ve cevap alınmayacağını belirtti.


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