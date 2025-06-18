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Dünya

ABD'li gazeteci Carlson ile Cumhuriyetçi Senatör Cruz arasında "İran tartışması" yaşandı

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, programına konuk olan Texas'ın Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz ile Başkan Donald Trump'a verdiği destek ve İran politikası üzerine hararetli bir tartışma yaşadı.

Dilara Karataş  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
ABD'li gazeteci Carlson ile Cumhuriyetçi Senatör Cruz arasında "İran tartışması" yaşandı

Ankara

Fox News'ün eski sunucusu Carlson, Senatör Cruz ile yaptığı röportajın bir kesitini X sosyal medya hesabından paylaştı.

Cruz'a İran'ın nüfusuyla ilgili sorular yönelten Carlson, Cruz'un kesin bir yanıt verememesi üzerine, "Devirmek istediğiniz ülkenin nüfusunu bilmiyor musunuz?" şeklinde eleştiride bulundu.

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Cruz ise "Nüfus tablolarını ezberlemiyorum." yanıtını verdi.

Senatör Cruz, aynı soruyu Carlson'a yönelttiğinde ise "92 milyon. Bunu nasıl bilmezsin?" diye cevap veren Carlson, "Bu rakamlar önemli çünkü bir hükümeti devirmeyi savunuyorsun." şeklinde tepki gösterdi.

Cruz ise sayıların önemli olmadığını belirterek itiraz etti. Tartışma, Carlson'ın Cruz'u "ülke hakkında hiçbir şey bilmemekle" suçlamasıyla daha da hararetlendi.

Carlson, daha sonra İran'ın dini yapısını sordu ve Cruz, "çoğunlukla Şii" olduklarını söyledi. Carlson, "Yüzde kaç?" diye soru yöneltti.

Bu noktadan sonra ikili, birbirlerinin sözünü keserek tartışmaya devam etti.

Tartışma, Cruz'un "ABD'nin İsrail ile beraber İran'a saldırdığını" söylemesiyle sürdü. Bunun üzerine Carlson, "ABD'nin İran'la savaşta olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu, ciddi bir mesele." diyerek Cruz'dan daha net açıklama yapmasını istedi.

Cruz ise saldırıların İsrail tarafından düzenlendiğini, ABD'nin ise bu çabalara destek verdiğini kaydetti.

Trump-Carlson tartışması

ABD'li gazeteci Carlson, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından Trump'ı gerilimin tırmanmasında "suç ortağı" olmakla itham etmişti.

Trump ise bu eleştirilere, "Tucker Carlson'ın ne söylediğini bilmiyorum. Gidip bir televizyon kanalı kursun ve insanlar söylediklerini dinlesin." diye tepki göstermişti. Daha sonra Trump, Truth Social'da, "Birisi lütfen garip Tucker Carlson'a açıklasın; 'İran nükleer silah sahibi olamaz!'" şeklinde göndermede bulunmuştu.

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