Dolar
41.61
Euro
48.85
Altın
3,854.80
ETH/USDT
4,481.30
BTC/USDT
120,393.00
BIST 100
11,082.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump yönetimi, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye bildirdi

ABD yönetiminin, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye ilettiği bildirildi.

Hakan Çopur  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Trump yönetimi, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye bildirdi

Washington

ABD medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda bugün Kongre'ye bir bildirim yaptı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine eklenen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "savaş durumunda" olduğunu, Kongre'deki ulusal güvenlik komitelerine iletti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu gizli bildirim, ABD ordusunun geçen haftalarda başlattığı, halen Venezuela açıklarında devam eden ve "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" tartışmalarına neden olan askeri eylemlerinin yasal bir zemini olarak yapıldı.

ABD medyasına yansıyan detaylara göre ilgili bildirimde, Trump, ABD'nin "söz konusu terörist örgütlerle uluslararası olmayan bir silahlı çatışma halinde olduğunu" ve "ABD'nin ulusal çıkarlarının savunulduğunu" belirtti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşları için tüm girişimlerde bulunuyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 16 şirkete kayyum atandı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Türkiye genelinde protesto edildi
Tekirdağ'da atık toplama merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Trump yönetimi, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye bildirdi

Trump yönetimi, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde" olduğunu Kongre'ye bildirdi

Beyaz Saray: Trump'ın Gazze planının Hamas tarafından kabul edilmesini umuyoruz

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasında özel bir birim kullanmış

IMF küresel enflasyonda "karışık bir tabloya" işaret etti

IMF küresel enflasyonda "karışık bir tabloya" işaret etti
ABD'de ocak-eylül döneminde işten çıkarılanların sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede

ABD'de ocak-eylül döneminde işten çıkarılanların sayısı 2020'den bu yana en yüksek seviyede
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'nda iki yolcu uçağı çarpıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet