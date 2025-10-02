Dolar
Spor, Futbol, İsrail’in Gazze saldırıları

Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Mutlu Demirtaştan  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti Fotoğraf: Mark Runacles/AA

İstanbul

Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.

İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

