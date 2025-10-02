Celtic taraftarları İsrail'i protesto etti
İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İstanbul
Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.
İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.
