ABD'de Baltimore'da yıkılan köprüden nehre düşenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı
ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nden nehre düşen bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.
İstanbul
ABC News'un haberine göre, 49 yaşındaki Miguel Angel Luna Gonzalez'in cesedi köprü çöktüğünde nehre düşen kırmızı kamyonette bulundu.
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Maryland polisi, ekiplerin ortak çalışmasıyla Gonzalez'in cesedinin çıkarıldığını duyurdu. Böylelikle, nehirden çıkarılan ceset sayısı 5'e yükseldi.
Maryland emniyetinden Müfettiş Albay Roland L. Butler, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu trajedide kaybettiğimiz her kişinin arkasında sevgi dolu bir ailenin olduğunu bilerek özveriyle kurtarma çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Olay
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.
Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprüdeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.
Maryland Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, köprüye çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.
Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.