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Dünya

ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg: Gemi çarpması sonucu yıkılan köprünün yeniden yapılması hızlı olmayacak

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden yapılmasının "hızlı olmayacağını" söyledi.

Mücahit Oktay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg: Gemi çarpması sonucu yıkılan köprünün yeniden yapılması hızlı olmayacak Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Buttigieg, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Baltimore Limanı, Amerika'nın tedarik zincirleri ve ekonomimiz için önemli bir merkezdir." diyen Buttigieg, bölgede bulunan uluslararası limanın yeniden açılması için tarih vermedi.

Buttigieg, köprünün yenisinin yapılmasıyla ilgili "Hızlı olmayacak." dedi.

Baltimore kentindeki köprünün orijinalinin 5 senede yapıldığını aktaran Buttigieg, yeniden inşa edilmesi için ülkenin altyapı harcamaları için hazırlanan bütçe paketine siyasetin her kanadından destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Buttigieg, kazanın bölgeye ekonomik etkisi konusunda endişelerini dile getirerek, işleyişi durdurulan Baltimore Limanı'nda faaliyet gösteren iş yerlerinde yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiğine dikkati çekti.

Kazada "trajik şekilde" 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7'nci kişinin de ağır yaralı olduğunu belirten Buttigieg, "Bunlar, çoğumuz uyurken gece vardiyasında yol onarımı için çalışmaya giden işçilerdi." dedi.

Olay

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne dün yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökerken, köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı trafiğe kapalı olduğu bildirilmişti.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, arama kurtarma ekipleri kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmıştı.

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