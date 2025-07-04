İçişleri Bakanı Yerlikaya: Orman yangınlarıyla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı, 10'u tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ildeki 65 orman yangınıyla ilgili 44 zanlının gözaltına alındığını ve 10'unun tutuklandığını, 6 kişi hakkında da adli kontrol kararının uygulandığını bildirdi.
Ankara/Bilecik
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Haziran-04 Temmuz tarihlerinde 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak, 44 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ve 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.
Zanlılardan 13'ünün ifadelerine başvurulduğunu ve 15'inin de adliyedeki işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, yangınlara ve gözaltılara ilişkin bilgiler paylaştı.
Buna göre, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 kişiden M.E. tutuklandı. Şüpheliler İ.B, E.İ, S.İ, R.E ve L.N. ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
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Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hacıyakup Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürülen yangınla ilgili soruşturmada, R.N, Y.N ve N.İ. isimli kişilerin yangının çıkış noktasında tarla sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde, 27 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. N.N, L.B, E.Ü, E.K ve R.N. isimli şüphelilerin kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musaca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve halen süren orman yangınına ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. D.A, isimli kişinin arı kovanlarını temizleme amacıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi, D.A, tutuklandı.
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Halıca Mahallesi'nde, 28 Haziran'da başlayan ve 29 Haziran'da söndürülen orman yangınına ilişkin tahkikatta, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli kişinin kullandığı kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı belirlendi. M.N, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Çamköy Mahallesi'nde, 26 Haziran'da başlayan ve aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması sonucunda meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç, A.Ç ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Gökçeören Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.T, tutuklandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Yenikent beldesinde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi'nde, 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangını kapsamında, orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
İzmir'in Buca ilçesindeki Zafer Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler N.I, S.R, Y.N. ve B.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Uşak'ın Eşme ilçesindeki Balabancı Köyü'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler R.S. ve B.S. tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Karabıyık Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli M.N, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Bardakçı Mahallesi'nde, 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Mersin'in Mut ilçesindeki Hisarköy Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, elektrik direğinden çıktığı değerlendirildi. Gözaltına alınan 1 zanlı, ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.
Kırklareli'nin Karıncak Köyünde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında, yangının çıkış noktasında yakalanan şüpheliler A.S. ve. D.Ç, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesindeki Çanta Balan Mahallesi'nde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı tespit edildi. Yangına sebebiyet veren şüpheliler V.S. ve N.K.B. tutuklandı.
Bakan Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, Bilecik'teki orman yangınlarından etkilenen köyleri ziyaret etti
Yerlikaya, orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyünde de incelemelerde bulundu.
Yerlikaya, Köprücek köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Haziran'da başlayan yangının 3-4 gün sürdüğünü ve büyük bir mücadelenin sonunda söndürüldüğünü hatırlattı.
Orman yangınları nedeniyle Bilecik'te 7 köy ve 11 mahalleden 721 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Yerlikaya, yangının kontrol altına alınmasının hemen ardından evinde hasar olmayan vatandaşların konutlarına döndüğünü söyledi.
Yerlikaya, AFAD'ın yangından olumsuz etkilenen yerleşim yerlerinde hasar tespitlerini yaptığını dile getirerek, "Burada 69 konut, 3 iş yeri, 27 ahırın ağır hasar gördüğünü tespit ettik. Ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracının da zarar gördüğünü tespit ettik." diye konuştu.
Gölpazarı ilçesinin Köprücek ve Tongurlar köyleri ile Osmaneli'nin Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'ni "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan ettiklerini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Köprücek köyünden vatandaşlarımız geçici barınma için konteyner talebinde bulundu. Hemen aynı gün, aynı gece biz bunları, stoklarımızın olduğu yerden yükledik ve 10 konteynerlik alanı çok hızlı bir şekilde, 2 gün içinde bu hale getirdik. Kaşıkçı köyünde de 16 hanenin bu yönde talepleri oldu. Onları da hemen çok hızlı bir şekilde kurduk. Bu konteynerin içerisinde klimasından temel eşyalarına, elektrik, su, tüm giderlerinin her biri, ihtiyaç duyulan her şey var."
Yerlikaya, AFAD'ın Bilecik için ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneği aktardığını ifade ederek, "Bilecik'teki 60 hanemize toplam 5 milyon 745 bin lira nakdi ödemesini hemen bir gün içerisinde yaptık. Ödemesini yapılmayan, evrak bekleyen, böyle bir şey yok, 2 gün öncesinde bunları tamamladık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 257 aileye 1 milyon 285 bin lira yardım, onların hesaplarına hızlıca aktarıldığını biliyoruz. Bundan sonraki kısımda yapılacak olanlar, bu hasar tespitlerin bir süresi var. Onu da hızlandırmak adına gerekli girişimleri yapıyoruz." dedi.
"İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi"
AFAD ve TOKİ'nin çok hızlı şekilde aksiyon alarak hak sahiplerine evlerini, ahırlarını, camiyi, köyün ortak alanlarını yapacağını aktaran Yerlikaya, bu yapıların anahtarlarının köy sakinlerine bir an önce teslim edileceğini bildirdi.
Ziyaret ettiği köylerde "Yaşayan en büyük atamız kim" diye sorduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz köyde 1940 doğumlu 2 büyüğümüz, burada da 1937 doğumlu bir babamız vardı, orman emeklisi. Bu köyümüzün 700'ün üzerinde bir yaşı var, 7 asırlık bir köy. Kendilerine sordum 'Bey baba daha önce bu güzel köyünüzde böyle bir yangın gördün mü?' Dedi ki 'Oğlum biz böyle bir şey görmedik.' İklim değişikliği, artık dünyanın kabul ettiği bir sınanma haline geldi. Sadece biz değil, bütün dünya sınanıyor."
Nemin çok düşük, hava sıcaklığının 39-42 derecelerde olması, rüzgarın hızının 100 kilometreyi bulması nedeniyle bir tedbirsizlik veya ihmalin nelere yol açabileceğinin son bir haftada görüldüğünü belirten Yerlikaya, son bir haftada ülke genelinde 624 orman yangını meydana geldiğini ve söndürüldüğünü hatırlattı.
Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili bu sınanmanın artma ihtimaline yönelik, hava ve kara araçları ile ekipman sayılarının artırıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"Böyle güzel bir coğrafyada yaşayan siz vatandaşlarımız, yeşilin kıymetini en iyi bilenler sizlersiniz. Dolayısıyla çoluk çocuk, genç yaşlı demeden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Sürecin başından her anına varıncaya kadar Sayın Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıkların görev alanlarıyla ilgili hem talimatlarını veriyor hem de yakinen takip ediyor. Yani deprem, orman yangını veya diğer tüm afetlerde olduğu gibi hükümetimiz, vatandaşımız ne zaman darda, zorda, afet zamanında ise herkes görev alanı mucibince kendi görevini o an için oraya bırakıp odaklandığı tek şey, o afetin, sıkıntının, sınanmanın giderilmesi noktasında gayret gösteriyor."
Gittiği köylerde yanan evlerde incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için kurulan konteynerlere de uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.