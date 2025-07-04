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İletişim Başkanı Altun'dan, Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası birincisi Baykalı'ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda birinci olan İletişim Başkanlığı çalışanı mühendis Metin Baykalı'yı tebrik etti.

Utku Şimşek  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası birincisi Baykalı'ya tebrik

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın değerli çalışanı, mühendisimiz Metin Baykalı, Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu. Bu anlamlı ve örnek başarıdan dolayı Metin kardeşimizi ve turnuvaya katılan tüm yarışmacıları yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

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