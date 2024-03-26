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Dünya

ABD'nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu çöktü

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı.

Ayşe Doğru  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
ABD'nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu çöktü

Baltımore

X'te paylaşılan görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi köprünün kolonlarından birine çarptı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç suya düştü.

Maryland Ulaşım Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Francis Scott Key Köprüsü'ne çıkan tüm yolların çift taraflı olarak trafiğe kapalı olduğu bildirildi.


Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suya düştüğü tahmin edilen en az 7 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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