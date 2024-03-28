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Dünya

ABD'de gemi kazası sonucu Baltimore Limanı'nın kapanması, ülkenin kömür ihracatını etkileyebilir

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü'nün yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasının ardından Baltimore Limanı'ndaki faaliyetlerin kesintiye uğramasının bu yıl kömür ihracatını etkileyebileceğini bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
ABD'de gemi kazası sonucu Baltimore Limanı'nın kapanması, ülkenin kömür ihracatını etkileyebilir

Washington DC

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden (EIA) yapılan açıklamada, geçen yıl toplam kömür ihracatının yüzde 28'nin yapıldığı Baltimore Limanı'nın ABD'nin ikinci en büyük kömür ihracat merkezi olduğu kaydedildi.

Son 5 yılın 3'ünde Baltimore Limanı'ndan yıllık yaklaşık 20 milyon ton kömür ihracatının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, tek istisnanın Kovid-19 salgını nedeniyle kömür talebinin azaldığı 2020 yılı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Baltimore Limanı'ndan yapılan ihracatın Asya'da ABD kömürüne yönelik artan talebin etkisiyle 2023'te 28 milyon tona yükseldiği ifade edildi.

Kaza nedeniyle Baltimore Limanı'ndaki faaliyetin durmasından önce bile 2024'te ABD'nin toplam kömür ihracatında çok daha yavaş bir büyüme beklendiği anımsatılan açıklamada, "Baltimore'daki faaliyetlerin kesintiye uğraması bu yıl ihracat hacmini etkileyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir yük gemisi çarpmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki çok sayıda araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Kazanın ardından eyalette "acil durum" ilan edilirken, köprüye çıkan tüm yollar trafiğe kapatılmış, Baltimore Limanı'ndaki gemi trafiği ise bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştu.

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